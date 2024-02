Caritas in soccorso dei più deboli. Beneficenza da oltre 500 quintali

Raccolti e distribuiti 307 quintali di prodotti donati da aziende del territorio, oltre a 220 quintali di derrate che provengono dal Banco Alimentare. Un totale di 3mila700 distribuzioni alle 113 famiglie assistite, corrispondenti a 302 persone. Poi la parte dedicata al vestiario, con più di 3mila600 capi consegnati a 296 famiglie (1.019 persone). Dati che fotografano l’impegno a Poggibonsi di Caritas San Giuseppe nel corso del 2023, a beneficio di fasce della popolazione che stanno attraversando periodi di difficoltà a più livelli. "Un contenuto aumento di nuclei assistiti rispetto al precedente consuntivo", si fa presente da parte dei volontari Caritas, un gruppo di 25 addetti impegnati ad ampio raggio, con i responsabili per i vari settori e la direzione di Don Gianfranco Poddighe, parroco di San Giuseppe. "La congiuntura economica negativa degli ultimi anni - spiegano da Caritas San Giuseppe - ci impone di trovare modalità per fornire aiuto alle famiglie fragili. Sofferenze che ci riguardano". Come si è sviluppato, dunque, il servizio nell’arco dei dodici mesi? "Abbiamo ricevuto donazioni sia in denaro che in prodotti e indumenti, grazie alla generosità di singoli cittadini e imprese, Una volta al mese ritiriamo gli alimenti dal Banco Alimentare ed effettuiamo approvvigionamenti quotidiani nei supermercati convenzionati. Previste anche quattro raccolte annuali presso Coop e Pam". Comunque la Caritas, insieme alla distribuzione di alimenti e vestiario nei locali di via Col di Lana (lunedì, mercoledì, venerdì 15-17,30), è in grado di offrire altri servizi basilari. Il Centro di ascolto presso la parrocchia di San Giuseppe svolge compiti fondamentali per la prima accoglienza e l’orientamento (lunedì 9,30-11,30 e mercoledì 17-19, tel. 353 4370121), mentre il mercatino della solidarietà, in viale Marconi, è a disposizione con due aperture mensili il sabato. Senza dimenticare il doposcuola, il martedì e il giovedì pomeriggio in San Giuseppe (tel. 333-4971238). "Siamo interpellati ogni giorno per far fronte alle diverse situazioni che ci vengono rappresentate. Come amava ripetere Don Giorgio negli incontri con noi volontari, la Caritas non è una realtà a sé stante, ma è la Chiesa che opera attraverso di noi per il bene dei bisognosi". Caritas illustra il proprio percorso e allo stesso tempo intende "sollecitare la generosità" dei poggibonsesi affinché "appoggino e condividano le attività". Un invito per ampliare il team di operatori solidali, "con la speranza che altri si avvicinino per donare un po’ del loro tempo".

Paolo Bartalini