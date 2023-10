Cardiologia interventistica in trasferta in Cina

Il dottor Massimo Fineschi, direttore della Cardiologia interventistica delle Scotte protagonista all’Interventional training course on transeophageal echocardiography guided inerventional therapy for congenital heart disease, evento che si è tenuto dal 7 al 15 ottobre in Cina, su invito del Gansu Provincial Hospital e che ha visto anche la partecipazione di Eliana Franchi, ecocardiografa della Fondazione Monasterio. L’evento va a sviluppare l’accordo con l’Health Commission of Gansu Province, per la mobilità in uscita e formazione del personale medico dell’Aou Senese.