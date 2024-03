Cardinale Lojudice derubato. I carabinieri ritrovano l’agenda e le chiavi delle due diocesi

di Laura Valdesi

SIENA

Troppo prezioso il bottino. Quelle chiavi – addirittura decine –, l’agenda dove vengono custoditi gli appuntamenti, non appartenevano ad un cittadino qualsiasi ma al cardinale Augusto Paolo Lojudice. Un furto, avvenuto domenica scorsa a Scacciapensieri, che ha certo lasciato l’amaro in bocca al pastore della chiesa senese. Però sono stati sufficienti quattro giorni ai carabinieri di Siena per recuperare gli oggetti che i ladri hanno preso dall’auto del cardinale. "Sua eminenza desidera esprimere un particolare ringraziamento all’Arma per il solerte e tempestivo intervento e la consueta e preziosa collaborazione. Sappiamo di poter sempre contare sull’immediato soccorso e rassicurante supporto e aiuto dei carabinieri e di tutte le forze dell’ordine", si legge in una nota dell’Arcidiocesi di Siena-Colle-Montalcino.

Il colpo era stato compiuto mentre Lojudice era impegnato con la messa per gli scout, all’Osservanza. La macchina, con targa del corpo diplomatico, era posteggiata lì vicino. Un’area comunque abbastanza isolata, facile per i malintenzionati entrare in azione. Rompendo il finestrino e portando via tutto quello che c’era all’interno. Due telefoni cellulari, soprattutto l’agenda 2024 dove il cardinale segna tutti gli eventi a cui partecipare, gli appuntamenti. Un lavoro immane recuperare le date. I ladri avevano preso inoltre il corposo mazzo di chiavi della diocesi di Siena ma anche di Montepulciano. I telefoni erano stati ritrovati rapidamente, buttati lungo la strada che porta verso Ponte a Bozzone. Primo sospiro di sollievo. Mancava però tutto il resto, compreso un passaporto diplomatico della Città del Vaticano. Le ricerche sono proseguite senza sosta da parte dell’Arma. Che ha letteralmente battuto la strada e i campi circostanti nel tratto precedente e successivo al punto in cui erano stati individuati i cellulari. Probabilmente i malviventi se ne sarebbero disfatti. Così è stato. Giovedì il ritrovamento di chiavi (si stavano già effettuando i duplicati), agenda e passaporto che era comunque stato bloccato. Immensa la felicità del cardinale ieri pomeriggio alle 16 quando è avvenuta la riconsegna.