Carcerato a lezione di calligrafia nel laboratorio ’Città dei mestieri’

Un’agente pentenziaria dell’Oca è stata il ’gancio’. Conosceva la realtà del carcere per lavoro, altrettanto il valore della commissione solidarietà delle Contrade e della ’Città dei Mestieri’ al Saltarello. Che già non basta più per soddisfare i tanti corsi artigianali e artistici attivati per conservare antichi mestieri, visti anche i partecipanti. Due realtà, si è detta l’agente, che possono comunicare. E collaborare. Così si è sviluppata l’idea di far conoscere alle Contrade quella del carcere che ha portato al progetto ’Artinpalio’. Al contempo un detenuto che aveva i necessari requisiti per ottenere il beneficio di uscire da Santo Spirito per svolgere un’attività lavorativa ha iniziato a frequentare, ogni giovedì come gli altri studenti, un corso della ’Città dei mestieri’. "All’inizio nessuno sapeva che fosse recluso – spiega l’educatrice della casa circondariale Massafra –, tutti poi l’hanno accolto benissimo alle lezioni di calligrafia. Desiderava imparare a scrivere in maniera artistica. Si esercita in cella con materiale didattico, l’integrazione nel suo caso è riuscita". Perché chi è dietro le sbarre a Siena la nostra Festa la conosce dai suoni, dai rumori ma la vede solo in televisione. Invece toccare con mano cosa sono le Contrade, quello che riescono a fare grazie alla loro mutualità, ha spinto anche ad andare ad assistere all’estrazione a sorte in Piazza, durante un permesso. "E’ rimasto molto colpito", svela Massafra.

La.Valde.