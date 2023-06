Carburo & Tale "Montato anche da Bastiano"

di Laura Valdesi

SIENA

Risolto il rebus del lotto dei cavalli? Finito il braccio di ferro sul via libera a Violenta da Clodia anche senza altre punte? Neppure per sogno. I capitani dopo che il Comune ha varato la lista dei promossi che faranno le prove all’alba e dei 9 direttamente alla Tratta, sono rimasti inchiodati sul 6 a 4. Ossia un poker di Contrade che vuole ’o dentro Tale e Violenta oppure fuori entrambi’. Ed il gruppo ad ora maggioritario pronto a dire sì anche alla presenza della sola regina dell’Assunta 2022.

Resta inalterato il tormentone Tale e quale, ago della bilancia di un Palio di Provenzano dove, inevitabilmente, ogni Contrada studia le strategie migliori per calamitare il big desiderato, in primis Tittia. I capitani, questi i rumors prima della riunione ieri alle 11 in Comune, volevano vedere galoppare sul tufo, con serio impegno, Tale e quale: se davvero nel segreto dell’incontro hanno avanzato l’istanza forse sono stati accontentati dai veterinari. "Lo farò montare ad un fantino di nome", scherza Carburo che per la Tratta, essendo squalificato, non può esserci ma alle prove all’alba sì. "Dai, lo sapevo che andava così. In fondo non c’è niente di male. Faremo il serio impegno che è stato richiesto", aggiunge. "I rumors c’erano , fa parte del Palio – prosegue Carburo – ma se qualcuno ci voleva marciare su ... anche un po’ meno. Io con i cavalli lavoro e voglio bene al Palio: se non fosse stato al top non l’avrei portato Tale. Sì, è vero che sono andato a Vescona a galoppare, Bastiano l’ha anche montato facendoci una partenza". "Certo, ti mando anche la foto– dice Bastiano –, il cavallo sta bene. E’ un gatto".

Però i capitani lo vogliono vedere con i loro occhi stamani. E soltanto domani si saprà se ha passato le forche caudine del serio impegno, andando alla Tratta. In quel caso l’ultima parola spetterà solo ai capitani. Che anche ieri si sono consultati – verso le 11.30 sindaco, i due veterinari e il responsabile dell’Ufficio Palio – sono usciti per consentire ai dirigenti di confrontarsi. Qualche altro cavallo conosciuto l’avrebbero forse voluto vedere all’alba.

Ricapitolando: 72 i mezzosangue alle prove (oggi quelli che possono correre il Palio e fare la tratta, domani chi fa la notte per la prima volta più qualche nome, vedi per esempio Volpino che era toccato un anno fa al Leocorno), 9 i nomi ammessi direttamente alle batterie del 29: quasi un lotto completo. Perché ci sono Violenta, Zio Frac e il biondo Remorex tutti vittoriosi, l’ambito Ungaros, Viso d’Angelo, Tabacco, Reo confesso, Astoriux e Arestetulesu. Manca Una per tutti, la cavallina in cui crede molto Massimo Milani, che dovrà farsi vedere per guadagnare il pass per il 29. Fra i nomi nuovi che potrebbero rientrare fra i dieci e saranno stamani osservati speciali Abbasantesa, Ares Elce, Anda e bola, Veranu. Galopperanno all’alba anche gli esperti Schietta, Uragano rosso, Vitzichesu e Volpino.

Per la cronaca, sono usciti di scena per varie ragioni (fra questi anche quelli che si erano leggermente infortunati e si sono presentati lo stesso al Ceppo per farsi vedere): Bobborino, Boera, Capo Monte Santo, Carmilla, Cossita, Superchioma, Zinias, Zurigo e Vankook della scuderia Carboni, che a luglio 2022 toccò alla Civetta.