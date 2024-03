Carburo: "Tale e quale pronto". Turbine con Tiepolo

"Tale e quale ci sarà? Se ce lo vogliono i capitani", ribatte Carburo. "Noi lo portiamo preparato e in ordine, farà il suo percorso e poi insieme ai proprietari decideremo", aggiunge. "Se può dire la sua con cavalli come Zio Frac? Eccome, vediamo anche i nuovi – prosegue –; Tale è un cavallo che ha sempre corso da tutte le parti. L’ultimo anno al Protocollo? Penso di sì, se era per me non l’avrei segnato sfruttandolo magari in qualche palio fuori Siena. Almeno faceva la vita da cavallo e non un cavallo da box, un peccato non vederlo impegnato. In scuderia ho poi Chiosa che è andato bene alla Tratta, Diocleziano che ha fatto le prove nel 2023, poi Dovizia oltre ai nomi conosciuti come Vankook". Tale e quale è un super esperto, ha battagliato ovunque oltre che sul tufo dove ha vinto nella Giraffa. Un nome che potrebbe essere rispolverato, vista l’età magari non sarà considerato troppo superiore agli altri.

Fra gli esperti che ci riprovano c’è anche Tiepolo che il palio non l’ha mai corso e adesso è alla scuderia di Turbine (nella foto), trasferito a Serre di Rapolano dove aveva i box Mereu. "Ho sempre avuto un buon rapporto con i proprietari, gli faceva piacere che ci facessi un’annata io. Poi ce lo dirà lui cosa ha voglia di fare. L’esperienza non manca a Tiepolo". Presentato insieme ad Anì de Marchesana, Criptha e il nuovo acquisto del fantino Demoniu Fio. Turbine parla di "un’inverno buono, sono molto contento dei rapporti".