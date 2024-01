Carabinieri uccisi a Monteroni, grande commozione alla cerimonia

Grande emozione ieri alla cerimonia per il 42esimo anniversario dell’uccisione dei Carabinieri Euro Tarsilli e Giuseppe Savastano, avvenuta il 21 gennaio 1982 per mano di alcuni terroristi di Prima Linea. L’appuntamento era stato organizzato dal Comune di Monteroni d’Arbia e dal Comando provinciale Carabinieri Siena, preceduto dalla messa mentre alle 12 c’è stata la deposizione delle corone di alloro presso il Monumento dedicato alla memoria dei due carabinieri, insigniti della Croce al Valor Militare. In prima fila in questa celebrazione il sindaco di Monteroni Gabriele Berni e naturalmente il comandante provinciale dei carabinieri di Siena colonnello Angelo Pitocco. Presenti anche gli alunni della scuola secondaria di primo grado "R. Fucini" di Monteroni. "Il ricordo di questo tragico evento che ha segnato il nostro territorio in anni molto difficili per la storia italiana – aveva affermato il sindaco Berni - è un dovere imprescindibile che rinnoviamo ogni anno con grande forza, come istituzioni e come cittadini. Monteroni non dimenticherà mai il sacrificio dei Carabinieri Euro Tarsilli e Giuseppe Savastano e del ferimento del Maresciallo Augusto Barna, colpiti mentre svolgevano un servizio a tutela della nostra comunità guidati dai valori di libertà, democrazia, rispetto reciproco e delle istituzioni".