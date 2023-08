Cappelli, dal laboratorio al cinema: "Ho rilanciato l’azienda di famiglia"

Siena, 7 agosto 2023 – Da un piccolo laboratorio senese al mondo di cinema e delle serie tv, passando per Lucca e poi per Vancouver. È l’incredibile storia della Cappelleria Bertacchi, che negli ultimi dieci anni ha portato un pezzo di Siena e della sua tradizione in giro per il mondo, collaborando anche con importanti produzioni televisive come ‘Riverdale’, ‘The Good Doctor’, ‘Batwoman’, ‘The Man in the High Castle’, ‘Una serie di sfortunati eventi’ e il film ‘Harry & Meghan: Escaping the Palace’. Tanti altri titoli, tanti altri personaggi che nel corso della loro storia hanno indossato un cappello prodotto da questa azienda, che nasce come un piccolo laboratorio allestito in un magazzino, fino a quanto Adi Bertacchi prende in mano il testimone dal padre e decide di aprire il primo negozio, in via di Città. Poi apre a Lucca. E nel 2015 in Canada, a Vancouver. "Venivo da un impiego da manager in una compagnia di siti web – racconta Bertacchi – e quando ho iniziato a lavorare con mio padre pensavo al classico impiego tappabuchi. Poi però l’idea mi è entrata dentro. Portare avanti un’attività storica. E poco dopo aver aperto a Siena, fu un turista di Cagliari, per caso, a parlarmi di Vancouver. Così sono andato all’ambasciata canadese a Milano e l’anno dopo abbiamo aperto lì".

E questo è stato l’aggancio con il mondo del cinema e delle serie tv. Perché Vancouver è diventata una vera capitale del cinema. "In un periodo morto – spiega Bertacchi – ci sono almeno una cinquantina di produzioni attive. E ogni produzione ha i propri addetti che vanno in giro a cercare materiale di scena. Noi avevamo una collezione importante e così hanno iniziato a chiederci i primi prodotti, tra quelli che avevamo già pronti. Poi abbiamo iniziato a lavorare su commissione". Sono nati così, per esempio, il cilindro del Cappellaio Matto interpretato da Amitai Marmorstein in ‘Batwoman’ e quello del Conte Olaf interpretato da Neil Patrick Harris in ‘Una serie di sfortunati eventi’. E tutto parte da quel piccolo laboratorio dove venivano cuciti cappelli. La differenza tra la storia di questa azienda, che ha visto crescere i propri fatturati in modo esponenziale, e tante altre piccole attività di famiglia, legate a vecchie tradizioni artigianali, che invece si sono spente è stata semplicemente un’intuizione. "Il cappello era rimasto appannaggio di una nicchia piccolissima – spiega Bertacchi – ma negli ultimi anni ha recuperato il suo ruolo. Non ritornerà certo quello che è stato al tempo in cui non si usciva di casa senza. Allora era come indossare le scarpe. Ma è tornato un elemento importante, di distinzione. L’accessorio che più di ogni altro lavora con il viso di una persona e ne cambia in modo immediato e totale la percezione". Se nel passato è stato simbolo di potere, si pensi al cappello papale o al cappello del mago o persino alla corona di un re, di certo in tempi più recenti ha avuto un ruolo simile per immortalare nell’immaginario icone come Indiana Jones o Sherlock Holmes. Insomma, un po’ come dire che stavolta il colpo di scena non è uscito dal cappello, perché era il cappello.