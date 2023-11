Cappella di Piazza illuminata a novembre per temi di valore sociale

Saranno cinque le iniziative di novembre a cui il Comune di Siena ha deciso di aderire illuminando a colori la Cappella di Piazza del Campo, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su temi di valore sociale. Nei giorni 12, 13 e 14 novembre la Cappella sarà illuminata di blu in occasione della Giornata Mondiale del diabete; il 17 novembre sarà invece protagonista il viola, in occasione della Giornata Mondiale della prematurità; il 18 novembre il colore delle luci sarà bianco, in adesione alla campagna ’Illumina novembre’, collegata al mese di sensibilizzazione sul cancro al polmone; il 22 novembre la Cappella sarà illuminata di rosso, in occasione della Giornata della Sindrome da delezione del cromosoma 22 (più comunemente chiamata Sindrome di George); infine, il 30 novembre l’illuminazione sarà blu, in occasione della Giornata di sensibilizzazione sul cancro allo stomaco.