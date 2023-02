Cappannoli nuovo capitano del Bruco "Appena eletto il pensiero a Guerriero"

di Laura Valdesi SIENA "Grazie a tutti quelli che sono venuti in assemblea perché esprimere un voto, che sia o meno a favore, è un passaggio fondamentale nella democrazia interna della Contrada". Subito dopo Federico ’Ghigo’ Cappannoli, neo capitano di via del Comune,sottolinea "il bel clima respirato venerdì sera nel Bruco, dopo un inverno difficile, con tanta voglia di stare insieme e di condivisione". E’ cresciuto a pane e Contrada, Cappannoli. E si sente. Sposato con un’ocaiola, 49 anni, responsabile del Retail di Banca Centro, ha ottenuto oltre l’80% dei voti succedendo dunque a Simone Manganelli. Capitano Cappannoli, è stato un bel momento quello dell’elezione. "Ho sentito l’affetto della gente e gli occhi di tanti anziani del Bruco che sono venuti a salutare mi hanno ricordato babbo Guerriero". Partiamo da suo padre, storico barbaresco di via del Comune e uno dei proprietari di Urbino: cosa porterà di lui nell’esperienza da capitano? "Quello che mi manca di più e che apprezzavo di Guerriero, fermo restando che non si vedeva mai allo stesso modo, è la libertà di pensiero. L’indipendenza. Non è mai andato dietro alle logiche di gruppo portando avanti le convinzioni con coerenza. Anche quando ha smesso di fare il barbaresco era come se indossasse...