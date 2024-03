Capolavoro di Picino e il Valdimontone fa festa

Parliamo di uno straordinario: dedicato al tredicesimo Congresso della Società Dante Alighieri. Siamo nel 1902 e si correrà il 28 settembre con mossiere Leonildo Fabbrini. Una carriera che possiamo tradurre in un vero e proprio capolavoro del grande Picino nel Valdimontone che, nonostante che i pronostici parlino di Torre e Oca, parte in testa e si porta il drappellone dipinto da Pietro Loli Piccolomini. Un assolo per tutti e tre i giri, mentre dietro si infittiscono i giochi per far perdere: la Pantera si mette ad ostacolare la Torre, mentre l’Oca che stava recuperando alla grande, cade al primo Casato, uscendo quindi di scena. Per Picino è il primo Palio vinto: l’inizio di un’epoca che proseguirà per molti anni. Mentre il rione di Stalloreggi è visitato, con toni non certo amichevoli dai torraioli, ecco che il Valdimontone esce per le strade di Siena con il cencio che segna un nuovo trionfo sul Campo. Protagonista, oltre al fantino a alla fortissima cavalla, il capitano Lattanzio Marri Mignanelli che ha l’onore di vincere il primo straordinario del secolo. Festeggiamenti curati in primavera dal priore Pietro Clementini. Massimo Biliorsi