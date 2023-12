Capodanno, niente petardi. Stop in Piazza e in centro

"Divieto tassativo, dalle 17 del 31 dicembre e fino alle ore 6 del 1 gennaio, di far esplodere botti e petardi o comunque qualsiasi materiale pirico anche di libera vendita, nella Piazza e nelle vie e vicoli afferenti ad essa delimitati dai presidi di verifica e controllo per l’evento di fine anno". E’ il testo dell’ordinanza firmata ieri dal sindaco Nicoletta Fabio.

Nel testo si legge inoltre la raccomandazione "di acquistare i prodotti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, assicurandosi preventivamente che siano muniti della specifica dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo ed esclusivamente gli artifici cosiddetti ‘declassificati’ devono intendersi di libero commercio (sussistendo per il rivenditore il solo obbligo della titolarità l’autorizzazione alla vendita e non quello della specifica autorizzazione di Polizia), di non raccogliere eventuali artifici rinvenuti che potrebbero essere inesplosi, di non affidare a minori prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro; giova ricordare che i prodotti di libera vendita non possono essere considerati “giocattoli” e la loro commercializzazione è vietata ad un pubblico di età inferiore agli anni 14 e di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino non idonee e nelle quali l’esplosione del prodotto pirico potrebbe ingenerare pericolo di incendi".