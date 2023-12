Capodanno in centro. Vietati i contenitori in vetro o metallo

Durante i festeggiamenti per il Capodanno, nel centro storico di Siena saranno proibite la vendita e l’introduzione di bevande in contenitori di vetro o metallo. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Nicoletta Fabio. Il divieto riguarderà la fascia oraria tra le 22 del 31 dicembre 2023 e le 4 del 1 gennaio 2024. L’inottemperanza comporta la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Come si legge nel documento, è vietata "ai titolari di esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande, sia in sede fissa, che su area pubblica, che attraverso distributori automatici, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo" nel centro storico. E’, inoltre, vietato a chiunque di introdurre o detenere bevande in contenitori di vetro o metallo; escluse dal divieto la somministrazione e la vendita di bevande per il consumo sul posto all’interno del locale.