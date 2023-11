Capitano, il Leocorno punta su Marco Minucci

di Laura Valdesi

Leocorno, la commissione elettorale ha finito i lavori fissando la data delle elezioni. Si voterà in tre giorni, dal primo al 3 dicembre per il rinnovo degli organi dirigenziali della Contrada e per il consiglio direttivo della società ’Il Cavallino’ per il biennio 2024-2025. Non ci sono novità per quanto riguarda il priore vittorioso Alessandro Mariotti il cui nome viene portato per un altro mandato. Si cambia invece sul fronte staff Palio in quanto il capitano che ha riportato al successo Pantaneto nel 2022 dopo 15 anni, Massimo Bari, ha deciso che il suo percorso era concluso. A raccogliere il testimone, al termine delle consultazioni nel rione, sarà uno dei mangini Marco Minucci. "Siamo cresciuti insieme, sono particolarmente legato a lui. Non è per me – dice Bari – solo un mangino ma anche un fratello. Mi fa piacere passare il testimone ad una persona a cui sono unito da un affetto particolare". Minucci, che nello staff veniva definito dai colleghi il "contabile", ha 56 anni ed è bancario. A Palio vinto aveva svelato un dietro le quinte del successo, quando era stato lui a mettere il barbero del Leocorno dentro la fiasca che decide l’ordine alla mossa. "Poiché danno la possibilità di muoverla – raccontò a La Nazione –, tra l’altro mi aveva chiesto espressamente Tittia di andare, riflettei se farlo o meno. Decisi di sì ma così forte che un’addetta del Comune mi voleva fermare". Minucci era stato alfiere di Piazza con Bari, tre Minimasgalano insieme. Ma anche mangino con Bruno Mazzuoli insieme a Carlo Locatelli e a Fausto Iannaccone.

Oltre a confermare il priore Mariotti, non cambia il vicario generale che resta Francesco Farnetani. Novità invece per i pro vicari: all’organizzazione va Angela Laganà, alle finanze Gianluca Prosperi, alle pubbliche relazioni Michele Iovine. Quest’ultimo era cancelliere, ruolo che sarà di Chiara Bologni, economo Lina Faiticher, resta invece camarlengo Alessandro Bruni. Avvicendamento al vertice della società dove il vice presidente Guido Bacci diventa presidente.

Fra le Contrade che sono in dirittura di arrivo per quanto riguarda le consultazioni anche quella della Pantera che dovrebbe fissare a breve la data delle urne.