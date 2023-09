Capitano dell’Onda Elezioni l’11 in assemblea Leocorno e Drago, dirigenti tutti in scadenza

di Laura Valdesi

SIENA

Non sarebbe la prima volta che l’Onda brucia i tempi per quanto riguarda l’elezione del capitano. Potrebbe essere così anche quest’anno visto che la Contrada ha comunicato ieri che l’11 settembre alle 21.30 si svolgerà l’assemblea generale dove, all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del priore, alla relazione morale e finanziaria sul Palio, c’è anche l’"elezione del capitano". Viene da pensare che potrebbe essere confermata la fiducia all’uscente Alessandro Toscano che era in scadenza di mandato. Così come lo è, per restare in Malborghetto, anche l’onorando Massimo Spessot. Più avanti sarà formata la commissione per il seggio.

Durante l’inverno elettorale, di cui La Nazione ha iniziato un bilancio, non si andrà alle urne per il capitano dell’Oca in quanto il vittorioso Stefano Bernardini resta in carica per tutto il 2024. Saluterà invece, gioco forza, il governatore Francesco Cillerai in quanto concluderà due mandati ed un terzo non è previsto come possibile per statuto. Si stanno muovendo per formare le commissioni anche le due rivali, Civetta e Leocorno. Quest’ultima non ha necessità di consultazioni per il capitano Roberto Papei che è stato eletto nel febbraio scorso. Il consiglio generale del Castellare è stato convocato invece il 14 settembre alle 21.30 per le comunicazioni di Papei e per designare i membri della commissione elettorale per l’elezione del seggio, del collegio dei sindaci revisori e del consiglio direttivo della Società Cecco Angiolieri. In scadenza nel Leocorno entrambi i veritici della Contrada tanto è vero che il 15 settembre alle 21,30 l’assemblea generale nominerà la commissione per il rinnovo degli organi, unica per capitano, priore-seggio e società per il biennio 2024-2025. E una volta a lavoro si capirà se, com’è possibile, i lecaioli decideranno di confermare i vittoriosi Massimo Bari e Alessandro Mariotti. Due invece le commissioni che entro settembre formerà il Drago, una per la società, l’altra per priore, capitano e Sedia in modo da indire le elezioni a fine anno. Nessun rumors da Camporegio, sia Luigi Sani che Jacopo Gotti potrebbero essere nuovamente al timone