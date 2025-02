Capitani, presto di nuovo dal sindaco. Ok i controlli sui cavalli dopo la notte

L’iscrizione dei cavalli del Protocollo è iniziata, il 14 marzo via alle previsite a Pian delle Fornaci. Dopo le mosse del Comune, che ha varato il Protocollo 2025 con un po’ di ritocchi, a confrontarsi sono stati questa volta i capitani facendo il punto su quanto emerso nell’incontro prima di Natale con il sindaco Nicoletta Fabio. Che i dirigenti palieschi rivedranno nel giro di breve perché la ’macchina’ dell’addestramento che porta a Provenzano 2025 sta per mettersi in moto.

A tenere banco è sicuramente la novità, collegata all’ordinanza Gemmato che però scadrà il 17 aprile, dei mezzosangue di 4 anni. Possono essere segnati quelli che li compiono entro il 10 giugno, ultima data utile a Mociano. Ma c’è il timore che parte di quelli arrivati nelle scuderie vengano penalizzati proprio per tale ragione. Non sarà semplice aggirare l’ostacolo anche perché il nuovo decreto che si attende dopo il 17 aprile potrebbe contenere la stessa disposizione.

C’è invece, in linea generale, favore nei confronti del controllo suggerito dai veterinari dei cavalli dopo la notte per attivare alla Tratta con ancora maggiori sicurezze. Il Comune invece non ha ancora comunicato se intende lasciare lo sgancio a ’cigno’ a Mociano e Monticiano oppure tornare al canape tradizionale, come vorrebbero alcuni capitani i quali temono che i cavalli prendano brutte abitudini, schizzando via a razzo mentre in Piazza il canape cade in modo diverso. Sarà certo uno dei temi al centro dell’incontro con il sindaco Fabio.