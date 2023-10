"Capitani, comportamento sobrio quando sono sul palco dei giudici"

di Laura Valdesi

Il capitano della Chiocciola quando Grandine nella seconda prova del Palio di luglio, con il giubbetto della Tartuca, "ha posto in essere duri atti di ostacolo" nei confronti dell’accoppiata di San Marco "ha verbalmente e in modo civile, contestato i fatti al capitano della Tartuca", si legge nelle discolpe della Chiocciola riportate nell’ordinanza dell’assessore delegato Giuseppe Giordano. Per contro, sostiene Castelvecchio nelle proprie memorie anch’esse citate dal giudice paliesco nel procedimento a carico della Contrada notificato martedì, il capitano tartuchino ha reagito verbalmente "peraltro con epiteti mai offensivi". Due letture diverse dell’episodio sul palco per il quale Giordano propone una censura a testa per le due avversarie. Ad entrambe, nell’ordinanza del 24 ottobre scorso, ribadisce con un passaggio identico contenuto nel documento "che l’alterco è stato di breve durata perché prontamente sedato dal sindaco e dagli astanti e non perché lo stesso si sia autonomamente esaurito; tale animosità ha inoltre richiesto poco dopo la prova un incontro con il sindaco che, nell’occasione, ha ricordato gli strumenti sanzionatori a disposizione del Comune, invitando al contempo Chiocciola e Tartuca a un comportamento più consono sia dei loro rappresentanti sul palco dei giudici sia dei rispettivi fantini. Senza voler comprimere le emozioni di tutti i contradaioli, quale normale espressione di una Festa di popolo, l’amministratore delegato ritiene che il comportamento dei capitani , soprattutto sul palco, deve essere di particolare sobrietà". Due gli episodi che vengono citati come precedenti sanzionati, nel 2009 e nel 2017.

Un’altra censura alla Chiocciola viene proposta da Giordano per il comportamento di un contradaiolo da lui definito "provocatorio" verso fantino e capitano della Tartuca. Ritiene il giudice delegato "che per quanto l’episodio non abbia effettivamente provocato pregiudizio all’andamento della Festa possa tuttavia aver rappresentato un elemento di potenziale innesco di reazioni... durante l’uscita di Piazza delle Contrade". Interessante, infine, leggendo le carte della giustizia paliesca, anche la risposta di Giuseppe Giordano alla Tartuca: non concorda "assolutamente sull’interpretazione che sarebbe stata l’amministrazione stessa ad aver sancito l’esigenza di applicare in combinato le norme alle sole ’fasi della mossa’ del Palio e non anche alle prove e che ciò andrebbe in contrasto con l’orientamento intrapreso... esiste ampia giurisprudenza paliesca – osserva l’assessore delegato – circa sanzioni assegnate per le prove (anche recentemente nel 2022, ndr);... è ampia e consolidata insomma la giurisprudenza paliesca per l’applicazione della responsabilità oggettiva della Contrada per le più disparate circostanze del Palio e per il comportamento di popolo, figuranti, fantini e dirigenti".