Capitale della cultura, sfida aperta. La Valdichiana presenta il dossier

Quest’anno sono Bergamo e Brescia, nel 2024 e 2025 toccherà rispettivamente a Pesaro e Agrigento. E nel 2026? La speranza di un territorio intero è che possa essere la volta della Valdichiana Senese (l’Unione dei Comuni abbraccia di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda) che ha trasmesso al ministero della Cultura il dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura 2026.

Si tratta di un passo fondamentale nella corsa verso l’ambìto titolo con la candidatura che può avvalersi di due testimoni del mondo della musica legati a questa area. Sono Francesco Bianconi, cantautore, scrittore e voce dei Baustelle, nato a Montepulciano (e cresciuto nella frazione di Abbadia) e Paola Turci, la nota cantante romana che si è stabilita nel territorio di Trequanda. I due artisti, che hanno collaborato in passato per alcune canzoni, saranno coinvolti in uno dei principali appuntamenti previsti dal programma, se arriverà il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura.

Il dossier di candidatura, si spiega in una nota, "scandisce un numero considerevole di iniziative, la maggior parte delle quali ideata appositamente per il 2026, con l’intento di rafforzare i servizi culturali del territorio, indicando anche un modello virtuoso per il Paese". Un progetto, quello di Valdichiana 2026, "che ha coinvolto oltre 160 realtà dell’area, mentre si sono aggiunti progressivamente numerosi partner di carattere istituzionale, accademico, culturale, sociale, economico".

La presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Agnese Carletti, afferma: "Siamo consapevoli di rappresentare il potenziale delle aree interne e convinti di presentare un progetto culturale solido e autorevole, grazie al lavoro guidato dal nostro direttore di candidatura Filippo Del Corno".

Una sfida affascinante ma difficile quella per la Capitale della cultura 2026. Ventisei le domande, di cui quattro dalla Toscana, per la manifestazione d’interesse. La commissione stabilirà la lista delle dieci finaliste entro il 15 dicembre. A marzo 2024 avverrà prima l’audizione pubblica dei progetti finalisti e successivamente la proclamazione. Il vincitore, si legge nel sito delle Capitali della cultura, "grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potrà mettere in mostra, per un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità".

L.S.