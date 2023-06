Capitale del motociclismo Chianciano si prepara

Vivere l’Italia, la Toscana e la Valdichiana attraversando il territorio in sella alla propria moto, scoprendone la cultura, la storia e le tradizioni. E’ quanto faranno centinaia, se non migliaia di motociclisti tra il 26 e il 28 giugno del 2024 quando Chianciano sarà la sede della 77esima edizione del Rally FIM, l’evento mototuristico più prestigioso a livello internazionale. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana sotto l’egida della Federazione Internazionale di Motociclismo, è stata presentata presso il Parco dell’Acqua Santa da Andrea Marchetti (sindaco di Chianciano), Giovanni Copioli (presidente FMI), Rocco Lopardo (vice presidente e coordinatore commissione turistica FMI) e Carloalberto Martellozzo (amministratore Delegato Terme di Chianciano). Durante l’incontro è stato sottolineato l’importante indotto economico e l’ampia visibilità di cui il territorio potrà godere durante il Rally FIM. Gli iscritti partecipano in rappresentanza del proprio Paese. Il Rally FIM è particolarmente sentito in Italia come dimostrano le 27 vittorie azzurre, di cui le ultime quattro consecutive.