Capanno agricolo va a fuoco: pompieri al lavoro per un’ora

Allarme per un capanno agricolo andato a fuoco nella mattinata di ieri in località Fontana, nelle immediate vicinanze di Staggia. Per cause ancora da accertare, all’interno del manufatto in legno è scoppiato improvvisamente un incendio è sono dovuti intervenire i pompieri. Sul posto, nel giro di pochi minuti, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Poggibonsi, che ha impiegato circa un’ora a domare le fiamme. Il capanno agricolo, nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, è andato tuttavia completamente distrutto. Salve, per fortuna, le numerose galline che erano all’interno del manufatto.