Siena
23 set 2025
MASSIMO CHERUBINI
Cronaca
Caos galleria ’Le Chiavi’: "Scenderemo in piazza se non ci saranno risposte"

Documento durissimo del Pd amiatino che chiede certezze sulle date "Risposte o il governo dovrà vedersela con una zona completamente mobilitata".

La galleria Le Chiavi è chiusa da novembre 2023 per lavori che ancora non sono conclusi

di Massimo CherubiniNuova presa di posizione sui ritardi legati alla riapertura della galleria "Le Chiavi" che collega la Val d’Orcia alla Val di Paglia. E’ questa volta il Pd dell’Amiata a prendere posizione dopo quella della presidente della provincia Agnese Carletti, dei sindaci della stessa zona, delle associazioni, del presidente della Fita-Cna Paolo Contorni, e di David Sani di "Stosa" che ha rappresentato i gravi disagi degli imprenditori della Val di Paglia.

Il documento del Pd è, ovviamente, più politico. Nelle premesse si accusa il Governo, il Ministro Salvini, richiamandoli all’assunzione delle responsabilità. "L’Amiata, la Val d’Orcia – sottolinea il Pd – non sono terre di serie B".

"Non è solo una strada chiusa - si legge -, è un’intera comunità messa in ginocchio. Sono lavoratori costretti a fare chilometri e chilometri per raggiungere le fabbriche, autotrasportatori che bruciano centinaia di euro in più al mese per trasportare le merci, aziende che rischiano di chiudere, famiglie che perdono ore di vita ogni giorno. È un’economia che si sta spegnendo. È un territorio che viene trattato come se fosse sacrificabile. Noi diciamo basta. E lo diciamo a gran voce". Poi le accuse dirette al Ministro Salvini " che – scrive il Pd - quando serve sparisce". Il partito democratico dell’Amiata Val d’Orcia non intende fermarsi. "Se entro pochi giorni non avremo date precise e un piano di lavoro credibile, saremo - si legge - nelle strade e nelle piazze. Chiameremo a raccolta sindaci, associazioni di categoria, lavoratori, cittadini e studenti. Organizzeremo manifestazioni, presidi e iniziative pubbliche. Non ci fermeremo finché non otterremo rispetto per le nostre comunità. Questo Governo tratta le aree interne come discariche di problemi: noi non lo permetteremo. Non parliamo solo di un cantiere:, ma della dignità di un intero territorio. O arrivano risposte subito, o il Governo dovrà vedersela con una zona unita e mobilitata. L’Amiata e la Val d’Orcia non si piegheranno: la nostra voce si alzerà forte, chiara e determinata finché non avremo giustizia."

Anni di progressivo peggioramento della Cassia – nel tratto della variante di Radicofani- ma di altre strade chiuse, o pericolanti. L’ennesimo ritardo sulla riapertura dalla galleria, la mancanza di un minimo di comunicazione su cosa sta succedendo, hanno fatto alzare i tomi, le prese di posizione.

