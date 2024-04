Cantieri sulle strade. Pronti 2 milioni di euro

Due milioni di euro per sistemare due importanti strade che gravitano nel territorio comunale di Radicofani. Interventi per oltre due milioni di euro ad opera della Provincia. Il primo riguarda la provinciale che conduce a Contignano. Il secondo interessa, invece, quella che dal capoluogo scende verso la Cassia, oggi assai transitata a seguito della chiusura della galleria "Le Chiavi" che si trova nella variante sulla vecchia Consolare.

Il primo dei due interventi riguada la provinciale per Contignano da anni interessata da una grossa frana, circa duecento metri, che ha investito una corsia di marcia. L’intervento, dal costo di circa 800mila euro e la gara già aggiudicata. L’inizio dei lavori per realizzare la palificazione che fermi il movimento franoso, è previsto per il prossimo mese di agosto.

Il secondo intervento riguarda,come detto la strada provinciale 24 per la messa in sicurezza di alcuni piccoli ponti e, anche qui, per fermare una frana. E’ in corso l’iter burocratico per approvare il progetto e mettere a gara l’intervento. Costo di poco inferiore a quello precedente anche se in questa strada ci sono ulteriori interventi per una spesa di quasi 600mila euro.

Per gli interventi dei lavori sui due piccoli ponti della provinciale occorrono, secondo il cronoprogramma, oltre quattro mesi. Aumenteranno, quindi, i disagi per autotrasportatori e automobilisti che quotidianamente sono costretti a percorrere la strada. Disagi comunque tollerati perché gli interventi sono finalizzati a mettere in sicurezza i collegamenti. Nei giorni scorsi il presidente della Provincia David Bussagli, accompagnato dal sindaco di Radicofani Francesco Fabbrizzi e dai tecnici, ha effettuato un sopralluogo per rendersi conto dello stato dei lavori già avviati.