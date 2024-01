Cantieri sull’AutoPalio. La petizione in Regione

Importante iniziativa per accelerare la messa in sicurezza della Palio, una delle strade più pericolose del nostro territorio anche per l’eccessiva durata dei lavori nei vari cantieri lungo il tracciato. L’ex sindaco di San Gimignano, Giacomo Bassi, attuale governatore della Misericordia della città turrita, ieri ha consegnato al presidente della Toscana Eugenio Giani una lettera accompagnata da quasi 3.000 firme. Una petizione online in cui "si chiede alla Regione un impegno forte e diretto verso Anas affinché i numerosi cantieri che da anni insistono sul raccordo Firenze-Siena siano conclusi al più presto e che, da ora in avanti, Anas non faccia più un appalto che non preveda doppio turno di lavoro e lavori 7 giorni su 7". "Il Governatore Giani – afferma Bassi – mi ha spiegato che da mesi è in contatto con Anas su questo tema ma che purtroppo, non avendo la Regione un potere diretto su Aziende delle strade, essa risponde al Governo nazionale e poco considera le rivendicazioni locali. Comunque mi ha promesso che continuerà a far pressione sui verti Anas affinché la situazione cambi e si giunga presto ad una circolazione normale e più sicura su un’arteria così fondamentale". E ancora: "Ho detto a Giani che noi continueremo la nostra battaglia – conclude Bassi –. Penso che nelle prossime settimane dovremo promuovere qualcosa di clamoroso per smuovere la situazione. Nel frattempo invierò, anche a nome dei quasi 3.000 firmatari della petizione, la stessa lettera ai parlamentari toscani e ai prefetti interessati. Chissà che qualcosa non si possa ottenere".

Il tutto in attesa dunque di una eclatante forma di protesta.