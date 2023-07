Cantieri per l’asfaltatura Chiude viale Don Minzoni

Nove giorni di stop al traffico in viale Don Minzoni, che resterà chiuso dalle 6 di lunedì 10 luglio alle 18 di mercoledì 19. Il motivo? Improrogabili lavori di sistemazione e riqualificazione del manto stradale. Il cantiere per l’asfaltatura insisterà, in particolare, sul tratto che va dall’intersezione con via Nino Bixio a quella con via Garibaldi, con divieto di transito e sosta (e rimozione coatta) su entrambi i lati della carreggiata. Fra porta Camollia e l’intersezione con via Nino Bixio invece il transito sarà consentito solo ai veicoli dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate, con ingresso e uscita dall’incrocio di porta Camollia. Sempre in questo tratto, ci sarà il divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate.

In base all’evolversi del cantiere e su indicazioni degli operatori della ditta interessata, sarà consentita l’uscita su via Garibaldi (obbligo di svolta a sinistra). Sempre secondo lo stato di avanzamento dei lavori, i mezzi dei residenti, o con comprovate necessità di dirigersi verso via Gioberti, potranno transitare con ingresso esclusivo da via Garibaldi. In via Nino Bixio divieto di transito e sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata fra il civico 7 e l’intersezione con viale Don Minzoni. La strada sarà ’senza sfondo’ con doppio senso di circolazione fra l’intersezione con viale Mazzini e il civico numero 7.

All’intersezione di porta Camollia, per chi proviene da via Biagio di Montluc sarà consentita la svolta a sinistra verso viale Vittorio Emanuele II. L’impianto semaforico presente sull’intersezione fra viale Mazzini e via Beccafumi sarà, invece, modulato sulla fase di lampeggio per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori di asfaltatura su viale Don Minzoni. Il Comune ha già predisposto il posizionamento della segnaletica di preavviso, per non creare disagi.

"E’ un cantiere urgente per il viale, che ha bisogno di una nuova asfaltatura – spiegano gli assessori alla Viabilità Enrico Tucci e ai Lavori pubblici Massimo Bianchini –. Non è possibile effettuare i lavori di notte per la vicinanza alle abitazioni. E’ stato, inoltre, scelto questo periodo, poiché ha volumi di traffico inferiori rispetto a quello scolastico. In base ai lavori, sarà possibile apportare modifiche e correzioni alla viabilità".