Cantieri in via Trento Cambia la viabilità

Proseguono a Poggibonsi i lavori al condominio solidale, in via Trento. Interventi, finalizzati alla riqualificazione dell’edificio in centro, che porteranno anche alla chiusura temporanea, per alcune ore, di un tratto della strada nella quale ha sede la struttura che ospita persone fragili, famiglie in difficoltà e gli spazi del Centro Insieme, che si è trasferito temporaneamente nei locali della Ginestra, proprio di fronte. Martedì, nell’arco della mattina, saranno eseguite alcune operazioni di trasporto di materiali ingombranti attraverso l’utilizzo di autogru. Per consentire l’intervento sarà necessaria la chiusura al transito di via Trento nel tratto compreso tra via Montenero e via Senese dalle 6,30 alle 11. Da parte dell’amministrazione comunale, l’indicazione dei percorsi alternativi per l’arco di tempo in cui è prevista la chiusura di via Trento. Si tratta quindi di seguire il percorso piazza Mazzini - via Sardelli - via Suali - via Mascagni per raggiungere il tratto di via Senese a doppio senso; via San Francesco - via Trieste per raggiungere il tratto a senso unico di via Senese compreso tra via Trento e via Montenero.