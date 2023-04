Cantieri in hotel del centro Operaio cade e resta ferito

di Cristina Belvedere

Paura ieri mattina in un hotel del centro storico, dove erano in corso alcuni interventi di manutenzione. Durante i lavori per il rifacimento del cornicione della struttura ricettiva, uno degli operai impiegati nel cantiere è caduto a terra da un’altezza di circa due metri, riportando una frattura alla vertebra lombare. L’uomo, un giovane di 35 anni originario di Santo Domingo, non risulta in pericolo di vita, ma al momento si trova ricoverato alle Scotte in osservazione.

La caduta è avvenuta mentre l’operaio era appeso alla paretedell’hotel e stava scendendo a terra: aveva infatti appena terminato le sue mansioni e quella era la sua ultima calata. Ma qualcosa è andato storto: per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Siena e del personale del servizio di Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Sud Est, giunto immediatamente sul posto, il dispositivo discensore ha avuto un problema di funzionamento. L’uomo infatti era sostenuto da due funi di sicurezza, ma non è riuscito a evitare la caduta (che è stata fortunatamente ’accompagnata’) sull’asfalto. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi e l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno subito trasportato il trentacinquenne alle Scotte. Qui è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

Sconvolti gli altri operai presenti nel cantiere: da due mesi lavorano al rifacimento del cornicione dell’hotel e la prossima settimana avrebbero iniziato gli interventi a terra. Il capocantiere e i responsabili della ditta impiegata nei lavori hanno subito offerto massima disponibilità alle forze dell’ordine e al personale dell’Asl per agevolare tutte le verifiche del caso: "Operiamo sempre in condizioni di massima sicurezza – il commento subito dopo l’incidente –. Abbiamo trascorso tutta la mattinata impegnati con la verniciatura, senza alcun intoppo. La nostra ditta in 29 anni di attività non ha mai registrato infortuni mortali o invalidanti. Siamo da sempre attenti alla sicurezza del nostro personale. A questo punto, noi per primi vogliamo capire cosa è veramente accaduto".