Cantieri Autopalio, Anas annuncia: “Fine lavori 4 novembre a Monteriggioni”

Siena, 18 ottobre 2023 – Il cantiere di 6 chilometri sulla 'Palio' nel comune di Monteriggioni al centro delle polemiche di automobilisti e istituzioni verrà ultimato entro il 4 novembre prossimo. Ad annunciarlo è stato l'ingegnere Gioacchino Del Monaco, responsabile area gestione rete Anas durante la riunione ad hoc convocata con i sindaci interessati, le forze dell'ordine e l'Università, presente anche Autolinee toscane, per risolvere la situazione di disagio.

"Da oggi verrà ridotto il cantiere – ha detto – , il resto dei lavori sarà completato entro il 4 novembre. Il secondo lotto dei lavori lo faremo più in là. Lavoriamo dalle 7 alle 22 ma non è possibile operare con più di tre persone per questione di sicurezza dei lavoratori".

Su sollecitazione dei presenti si sta valutando anche la collocazione di una persona che segnali la presenza di veicoli in coda, cosa non semplice mancando la corsia di emergenza. "Su Siena resta aperto il cantiere nella Galleria Acquacalda - Fontebecci : questo fine settimana terminano i lavori in direzione Siena e inizia l'opera in quella opposta che sarà conclusa nel giro di un mese", ha spiegato ancora il dirigente Anas.

"L'obiettivo è individuare un cronoprogramma dei cantieri e ridurne la lunghezza. Fra le indicazioni emerse una maggiore illuminazione agli svincoli ma soprattutto una segnalazione, anche luminosa, di possibili file. La prossima riunione della commissione sarà congiunta con il prefetto di Firenze", ha detto Matilde Pirrera, rappresentante del Governo a Siena.