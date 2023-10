Cantieri aperti al Palasport: "La riconsegna a novembre"

In dirittura d’arrivo i lavori al Palasport con la chiusura del cantiere prevista per fine ottobre. Un’interrogazione del gruppo Le Biccherne ha dato il via al bilancio dei tempi del progetto di ristrutturazione. "I lavori – ha spiegato l’assessore allo Sport Lorenzo Lorè – si articoleranno su due fasi distinte. Prima saranno eseguite lavorazioni sulle travi maestre e sulla struttura che insiste sul campo da gioco, nella seconda fase saranno completate le verifiche sulle strutture laterali ed eseguiti eventuali interventi a oggi non prevedibili (vista l’impossibilità di completare le analisi senza l’accesso in quota)". Quindi, l’assessore ha chiarito: "Qualora le assunzioni fatte e le ipotesi alla base del progetto fossero verificat,e le tempistiche potranno essere rispettate, al netto di piccoli scostamenti. Se dovessero emergere criticità, a oggi non riscontrate, o situazioni che richiedano particolare attenzione, i tempi potrebbero essere diversi". Se i tempi dovessero essere rispettati il Palasport dovrebbe tornare operativo a novembre. "Non appena conclusi i lavori sulle travi centrali potranno riprendere gli allenamenti – ha garantito Lorè –. Contestualmente, sarà possibile chiedere la convocazione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ottenere l’agibilità della struttura e conoscerne la capienza". Così fino a giugno 2024, quando è previsto l’avvio della seconda fase di lavori.

Eleonora Rosi