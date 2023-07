Cantiere tra musica e letteratura Dai ’Prismi’ alle Lezioni americane

Tra musica e letteratura prosegue a Montepulciano l’edizione numero quarantotto del Cantiere Internazionale d’Arte. Oggi alle 18 al Salone di Palazzo Ricci, sarà la volta di ‘Prismi’, con Paolo Gorini che si esibirà in un concerto tra pianoforte e musica elettronica. Al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, sempre nell’ambito della programmazione del festival, alle 18 andrà in scena in prima assoluta ‘Suono etrusco di arti’, con Pier Luigi Berdondini testi e voce recitante su musiche di Mattia Dattolo, con innesti di Claudio Monteverdi e Carlo Gesualdo. Di nuovo al Salone di Palazzo Ricci, alle 21.30 sarà la volta di ‘Divagazioni musicali su lezioni americane’, un omaggio a Italo Calvino, con Florence Millet al pianoforte e Ariadne Daskalakis al violino, su musiche di Mozart, Gottschick, Berio, Srnka, Cardini e Saunders, in collaborazione con Ateneo Renano.

Domani alle 18 nel Cortile delle Carceri ‘Gioco Enigmatico’ con Eutopia Ensemble diretta da Matteo Manzitti, mentre nel Chiostro di Palazzo Piccolomini a Pienza alla stessa ora andrà in scena ‘East Side Story’, che propone la musica popolare dell’Europa dell’Est attraverso lo sguardo di compositori classici e contemporanei con Paolo Marzocchi al pianoforte. Si torna a Montepulciano, nella Chiesa del Santissimo Nome di Gesù, alle 21.30 per ‘Cambia-Menti’ con Ut Insieme vocale - consonante diretta da Lorenzo Donati. Mentre alle 20.30 al Castello di Sarteano andrà in scena ‘Montecchi e Capuleti’ dal ‘Romeo e Giulietta’ di William Shakespeare, con la Compagnia Teatro Arrischianti, Gabriele Valentini adattamento e regia, Davide Vannuccini progetto musicale, su musiche di Francesco Bandinelli, Ambra Grazi, Mattia Mostallino.

A Castelmuzio di Trequanda, infine, nella Chiesa della Compagnia alle 21.30 andrà in scena ‘Mani Etrusche’, rondò in versi per voce, viola, violino e clarinetto. Quella di venerdì sarà una giornata di approfondimenti dedicati a Luciano Berio, con un concerto alle 17 nel Salone di Palazzo Contucci, in cui si esibiranno Benedetta Gaggioli soprano, Erika Tanaka soprano, Maria Elisabetta Trupiano soprano, Elena Caccamo mezzosoprano e Giovanni Guastini pianoforte. Dopo il concerto, la tavola rotonda ‘Around Berio: passato e futuro’, sull’influenza della musica popolare nella composizione colta, prima e dopo le folk songs di Berio, con Carlo Cavalletti moderatore e Alda Caiello, Reza Vali, Vincenzo Parisi, Paolo Marzocchi, Mauro Montalbetti, Nima Keshavarzi.

Riccardo Bruni