Cantiere sulla Cassia. I lavori non iniziano. Contorni: "Era urgente per ragioni di sicurezza"

Il cantiere sulla Cassia non è stato allestito, i lavori per il rifacimento della galleria de "Le Chiavi" non partono. Contrariamente alle attese, a quanto discusso. L’Anas - che investe circa quindici milioni di euro (i lavori dureranno un paio di anni)- non ha comunicato nulla. A quanto pare neppure ai soggetti interessati: Provincia, comuni, autotrasportatori. "Non riusciamo a capire -dice Paolo Contorni segretario provinciale della FITA-CNA- le ragioni che causano questo ritardo. L’intervento ci è stato presentato molto urgente. In primis per ragioni di sicurezza (l’attuale galleria presenta criticità strutturali non sanabili, ndr) quindi per i rigorosi tempi entro i quali il progetto deve essere realizzato. Ad oggi non abbiamo più nessuna notizia." Tra i preliminari dell’inizio vero e proprio dell’intervento c’è, anche, la sistemazione della segnaletica stradale. Il tratto di Cassia tra la Bisarca e la Val di Paglia verrà chiuso al traffico. Si deve indicare l’alternativa. Si ipotizza la possibilità di rendere percorribile ancora questo tratto disciplinando il passaggio nella galleria a senso unico alternato. Di certo prima o poi, o meglio molto presto, quel tratto di Cassia verrà chiuso al traffico. Su quale direttrice verrà deviato? Questo punto di domanda ha formato oggetto di distinzioni da parte dei comuni toccati da strade provinciali "candidate" ad assorbire il traffico tra sud e nord, e viceversa, di quel tratto di Cassia. Ci sono oggettive difficoltà sia per la provinciale che sale verso Radicofani per scendere in Val di Paglia, sia per quella che passa per Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio arrivando a Ponte a Rigo. Sulla deviazione per lo storico tracciato della Consolare il sindaco di Radicofani, Francesco Fabbrizzi, esprime perplessità perché nel tratto che, superato Radicofani non coinvolto nel centro abitato, nel tratto a scendere, nella zona di "Scaldasole" ci sono due piccoli ponti che devono essere consolidati. Deviare il traffico facendolo transitare da Abbadia San Salvatore-Piancastagnaio presenta altre concrete criticità. Nei due paesi amiatini in uno, Abbadia, una serie di lavori, specialmente quelli che interessano piazza della Repubblica e la Provinciale, l’incremento del traffico potrebbe creare disagi. Diverso, e altrettanto serio, il discorso per la provinciale che, superato Piancastagnaio, ha un esteso movimento franoso (la Provincia ha già decido di intervenire) che minaccia di riprendere a scivolare verso valle.

Massimo Cherubini