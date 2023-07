Cantiere d’arte La danza entra nel cartellone

A Montepulciano è tempo di danza. In cartellone per il Cantiere Internazione d’Arte, oggi alle 21.30 in Piazza Grande arriva la Compagnia Cantiere Danza con la prima assoluta di ‘Reflections of the mind’, commissionato proprio per l’edizione numero quarantotto del Cantiere. "Ispirato alla vicenda personale di Wolfgang Amadeus Mozart – spiegano dal Cantiere – nell’aspetto più intimo e nascosto del suo rapporto sentimentale con la moglie Constanze, lo spettacolo ritrae la mente di un genio attraverso una sorta di viaggio dentro una vita di ispirazione, musica, note, passioni, paure, malattia".

Andrea Cheldi, Virginia D’Ancona, Giacomo Greco, Paolo Giovanni Grosso, Denise Martignon, Ester Papini, Vittoria Pennacchini e Tommaso Ruggeri sono gli otto giovani coinvolti, tra i 16 e i 19 anni. La coreografia annovera come interpreti principali le stelle del Balletto di Amburgo Silvia Azzoni e Oleksandr Ryabko ed è firmata dalla slovacca Kristina Paulin. Ma prima dello spettacolo di danza, la giornata del Cantiere partirà già alle 18 nel Salone di Palazzo Ricci, il concerto ‘Then and now’ con gli allievi dei laboratori estivi legati all’Accademia Europea di Musica e Arte e gli interventi dei docenti Ariadne Daskalakis (violino), Florence Millet (pianoforte), Christian Kleinert (recitazione), Gisela Bullacher (fotografia). Alle 20.30, invece, al Castello di Sarteano andranno in scena le vicende di ‘Montecchi e Capuleti’, che il regista Gabriele Valentini propone con la Compagnia Teatro Arrischianti nell’atmosfera della rocca medievale resa ancor più coinvolgente dal progetto musicale di Davide Vannuccini che impegna nella creazione sonora tre studenti dei Licei Poliziani.