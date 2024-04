Cantiere d’Arte. A Parigi idee e progetti

La più alta tecnologia applicata alla musica e le semplici sonorità emesse dagli oggetti maneggiati dai bambini nelle attività propedeutiche all’insegnamento di uno strumento. Fedele al dettato e al progetto visionario del suo fondatore, Hans Werner Henze, il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano continua a guardare all’intero orizzonte in cui oggi può essere compresa la musica. E proprio mentre la 49.a edizione della rassegna sta per essere svelata, giovedì, a Milano, tre suoi rappresentanti di spicco si misurano, a Parigi, con una sfida tecnologica in un centro unico al mondo. Sono la quarantaduenne Mariangela Vacatello, prima direttrice artistica del Cantiere, pianista celebrata a livello internazionale; il quarantunenne direttore d’orchestra Michele Gamba, che della rassegna poliziana sarà direttore musicale, e il quarantacinquenne compositore Marco Moni, in cartellone dal 12 al 28 luglio.

Il loro ’studio’ odierno è nell’Ircam al Centre Pompidou, un enorme cubo di venti metri di lato dalle pareti interamente ricoperte di pannelli acustici, tutti modulabili, per avere la gamma completa delle soluzioni acustiche. Qui stanno nascendo composizioni ed esperienze in chiave contemporanea, che si ritroveranno anche nel Cantiere del futuro. Vacatello, Gamba e Momi saranno ambasciatori dell’originale progetto artistico di Montepulciano, con i concerti che stanno componendo a Parigi, per pianoforte, orchestra elettronica (in parte già elaborata, in parte live), e orchestra sinfonica, a maggio, a Milano Musica, e a ottobre, alla prestigiosa Biennale di Venezia.

Diego Mancuso