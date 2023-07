Cantiere al via tra i Queen e Strauss L’Orchestra della Toscana in piazza

Saranno le note dei Queen, Jonathan Strauss, Walter Deodati e Cristiano Arcelli (con una prima assoluta commissionata per l’occasione) ad aprire, domani alle 18 in Piazza Grande, l’edizione numero 48 del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. A esibirsi per inaugurare il cartellone sarà prima la Banda di Montepulciano e poi, alle 21.30, l’Orchestra della Toscana, diretta da Roland Böer con Hellen Weiss violino e Gabriel Schwabe violoncello, che proporrà invece musiche di Ludwig van Beethoven, James MacMillan, Johannes Brahms.

Inizia una programmazione di musica, teatro, riflessioni e linguaggi che dialoga con il territorio fondendo contenuto e contenitore, lo spettacolo con il luogo che lo ospita. Tanti eventi già sabato, che si aprirà alle 12 all’Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile con la presentazione del film-opera di Alberto Girotto ‘Ay Rachel!’, del libro ‘Fata Morgana’ di Alessandro Taverna e del libro di Andrea Zepponi ‘Don Chisciotte a Montepulciano, la nascita del Cantiere’. Alle 18 alla chiesa di San Leonardo di Montefollonico ‘Corde e sospiri’ con Yaroslava Maltseva flauto dolce, Iris Faceto viola da gamba e pardessus de viole e Dimitri Betti clavicembalo. Alle 18.30 nel Cortile delle Carceri di Montepulciano il Lugano Percussion Ensemble con musiche di Mathias Steinauer, Steve Reich, Nebojsa Zivkovic, Giacomo Platini, Thierry De Mey, Steve Reich, Luca Staffelbach.

Il gran finale del primo giorno alle 21.30 al Teatro Poliziano: in scena ‘Bastiano e Bastiana’, opera comica in un atto di Mozart, con Laura Zecchini, Matteo Tavini, Paolo Leonardi, Chiara Antonelli, Lorenzo Baldini, Zaccaria Barraco, Martina Bassi, Sofia Chiodaroli, Marianna Federici, Alice Pagliaro, Lara Zaccara. Tito Ceccherini dirige la Wunderkammer Youth Ensemble. Luca Fusi regia, Carlo Sala e Roberta Monopoli scene e costumi, Giulia Bandera luci. "Anche quest’anno – affermano gli organizzatori – il Cantiere apre la kermesse trasversale alle arti che per due settimane coinvolgerà dieci borghi fra i più belli della provincia, con una nuova produzione d’opera e la dedica alla giovinezza, con la scelta del titolo raro ‘Bastiano e Bastiana’, primo Singspiel di Mozart, composto a 12 anni e liberamente ispirato a Jean-Jacques Rousseau". "Bastiano e Bastiana è un gioco – aggiunge il regista Luca Fusi – un allegro divertissement che Mozart scrive giovanissimo e che propone spunti che ritroveremo nelle opere della maturità". Replica domenica.

Riccardo Bruni