’Cantare e dirigere nella Liturgia’ Corso di formazione

Al via la seconda edizione di ’Cantare e Dirigere nella Liturgia’, il corso della linea Laudetur realizzato su iniziativa dell’Opera della Metropolitana e dell’Accademia Chigiana, con l’Accademia Corale Italiana. Il corso è rivolto a coristi, animatori liturgici, direttori di coro, organisti e strumentisti. Saranno 6 incontri dal 15 aprile al 4 giugno con sessioni teologico-liturgiche dedicate all’analisi dei testi e alla direzione corale e la vocalità, alla prassi e al repertorio fino all’accompagnamento organistico e strumentale. Il corso si svolgerà in alcuni luoghi significativi di Siena e del territorio quali Palazzo Chigi Saracini, Basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi, Chiesa della Santissima Annunziata, Cattedrale di Santa Maria Assunta e ad Arezzo presso la sede dell’Accademia Corale Italiana. Il corso sarà presentato con una lezione aperta oggi alle 15,30 a Palazzo Chigi Saracini.