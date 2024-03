’Cantantesse’, è duro essere donne. A Montalcino concerto spettacolo

Al Teatro degli Astrusi di Montalcino va in scena stasera ‘Cantantesse… e la fatica di essere donne’, un concerto-spettacolo a ingresso libero con Nadia De Sanctis (voce cantata), Tiziana Moggi (voce parlata), Davide Pepi (chitarra e voce), organizzato da C.AR.E Centro Artistico Educativo Aps. L’appuntamento è alle 21.15 e il tema affrontato, attraverso la musica e i testi narrati, è il ‘gap gender’ nel campo del cantautorato italiano e internazionale. Un vasto repertorio, che riunisce brani iconici eseguiti da grandi stelle della musica, da Joni Mitchel a Violeta Parra, da Patty Smith e Paola Turci.

Spettacolo invece dedicato alle famiglie domani alle 16.30 al Supercinema di Monteroni, per la rassegna TeatrInScatola curata da Straligut. In scena arriva ‘Officina Prometeo’, di e con Francesco Picciotti. "Racconta la storia di come furono inventati tutti gli animali – spiegano gli autori – compresa quella strana bestia senza corna o zanne, gli umani, capace di creare cose mirabolanti come enormi città pullulanti di vita e monumenti da lasciare a bocca aperta".

Due appuntamenti in vista, invece, per la settimana prossima, con le stagioni di Montepulciano e di Siena che presentano Paolo Rossi e Claudio Bisio. Il primo dei due eventi è quello del Teatro Poliziano, in programma per martedì 12 marzo. Alle 21.15 andrà in scena ‘Da questa sera si recita a soggetto!’, il metodo Pirandello secondo Paolo Rossi, interprete e regista, che ne firma anche i testi insieme a Carlo G. Gabardini. Con lui reciteranno Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Alessandro Cassutti e Laura Bussani. Il capocomico Paolo Rossi, con la sua compagnia di giro, affronta il capolavoro del metateatro pirandelliano, con approccio profondamente attuale, in uno spettacolo in cui il dialogo con il pubblico è sempre aperto. Recitare a soggetto vuol dire recitare senza copione, improvvisando cioè attorno ad alcuni punti fissi.

Ai Rinnovati di Siena l’appuntamento è con le consuete tre repliche proposte dalla stagione ‘Metaversi’: da venerdì 15 a domenica 17 Claudio Bisio porta in scena ‘La mia vita raccontata male’, tratto da testi di Francesco Piccolo. Un’eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e bizzarramente costruiscono una vita nella quale si specchia quella di tutti, per la regia di Giorgio Gallione.

Riccardo Bruni