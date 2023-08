Canestrelli nega speculazioni Confconsumatori tuona "Basiti per i continui rincari"

"L’aumento generale dei prezzi, carburante compreso, è innegabile. Ma non è frutto nè delle accise né di speculazioni di benzinai e nemmeno delle compagnie petrolifere, quanto di tensioni dei mercati internazionali che si riversano sui prezzi. Il prezzo lo determina il mercato, non un singolo soggetto: in questo momento ci sono una serie di fattori geopolitici che agiscono sul mercato internazionale". E’ la spiegazione di Simone Canestrelli, grossista senese con diverse pompe di benzina a marchio proprio.

Certo gli aumenti spesso ’cadono’ in circostanze particolari: la guerra prima, in periodo estivo poi, ovvero quando ci si muove. E spuntano cartelli con 2,70 euro al litro, come è accaduto in autostrada nel Nord Italia. "E’ una casualità diabolica che accada ora – prosegue il titolare di Canestrelli Petroli –, quando magari si è più distratti, meno attenti ai prezzi o comunque desiderosi di viaggiare. Questo mercato è molto controllato da Autorità e garanti. E il caso singolo non è da generalizzare: in Italia ci sono 22mila distributori. Il caso singolo è da attribuire alla libera scelta dell’imprenditore, che poi però ne subisce le conseguenze. Non vendendo: alla fine il prezzo è il regolatore delle vendite. In questo settore non esiste oligopolio, anzi siamo di fronte ad un’offerta largamente diffusa".

Fa appello all’intervento del Governo l’avvocato Duccio Panti (nella foto), delegato di Confconsumatori Siena: "Rimango basito di fronte all’aumento continuo dei prezzi – dice –. La guerra Russia-Ucraina appare lontana come spiegazione. Non me ne capacito: la difficoltà attuale coincide con un generale aumento dei costi, per le vacanze, per la spesa quotidiana, con anche la logistica, il trasporto della merce che incide pesantemente, grava sul portafoglio del consumatore. Allora non basta tassare gli extraprofitti, serve qualche misura a tutela del consumatore, penso a prezzi calmierati o un tetto. Qui invece sembra che il costo della vita non interessi più a nessuno".

Paola Tomassoni