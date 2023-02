Più vicini ad una mobilità sostenibile. Il Comune di Colle ha pubblicato l’avviso per la raccolta delle candidature di operatori privati, interessati alla installazione e gestione delle sei nuove stazioni di ricarica per auto elettriche, previste in via Masson, viale dei Mille, parcheggio La Fornacina, via Fratelli Bandiera a Gracciano, via Giovanni Paolo II a La Badia e parcheggio La Buca in via XXV Aprile. Gli interessati possono trovare tutte le informazioni utili sul sito internet del Comune.