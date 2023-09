Candidature nei Comuni Il centrodestra accelera

di Cristina Belvedere

"Vogliamo vincere sul serio, quindi iniziamo nove mesi prima del voto per le amministrative a ragionare sulle candidature nei 29 Comuni della provincia". Parola del parlamentare Francesco Michelotti, FdI, che ieri ha partecipato al summit di tutte le forze politiche del centrodestra. "Non vogliamo ripetere l’errore fatto in passato di riunirci un mese prima del voto per decidere il candidato – sottolinea il deputato – per questo abbiamo già iniziato a lavorare. Per alcuni Comuni, le idee sono piuttosto chiare. Per altri, ho riscontrato un clima di grande sintonia e compattezza tra tutti gli alleati della coalizione, quindi ogni decisione verrà assunta in modo unitario". Stabilite dunque le linee guida per le amministrative 2024, il centrodestra annuncia: "Non ci saranno candidati di bandiera, ma saranno scelti e valutati comune per comune. Coni vertici provinciali e comunali della coalizione, abbiamo deciso di ufficializzare nelle prossime settimane le decisioni prese oggi".

Ma le grandi manovre non si sono fermate qui. Ieri c’è stato infatti un ulteriore summit tra le forze politiche (partiti e liste civiche) che sostengono l’amministrazione di Nicoletta Fabio, per fare il punto sui primi mesi di mandato. È stata espressa "unanime e piena soddisfazione sull’operato del sindaco, che in pochi mesi ha saputo condurre egregiamente i due Palii, dare risposte efficaci e soluzioni ai problemi che si sono presentate in questi mesi, cioè Siena calcio, Palasport, caso pakistani e Siena Jazz".

"E’ un’amministrazione tempestiva ed efficace su ogni problema, con soluzioni assunte nell’esclusivo interesse della città – è stato rimarcato –. Il fatto che il Partito democratico e l’opposizione le abbiano criticate, è la conferma che l’amministratore Fabio sta andando nella giusta direzione". E poi la stilettata: "Il Pd farebbe meglio a impegnare il proprio tempo a risolvere i problemi interni. Vediamo infatti grande confusione all’interno dei Dem, con documenti contenenti pesanti dissonanze ed emorragia di consensi e di iscritti in varie parti d’Italia. Come pensa un partito che non riesce a scegliere il segretario comunale di potersi occupare dei problemi della città – è la conclusione –? Siamo a fianco e a sostegno convinto del sindaco Fabio, che continuerà a lavorare nell’interesse dei senesi".