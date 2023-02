Canapetta e Camillo a cena insieme Gentili portato in trionfo dall’Onda

Sono, anche loro, gli eroi del Palio. Figli della storia, alle volte acclamati, altre dileggiati. Fasci di muscoli, adrenalina e incoscienza. Corrono, da sempre, per i soldi e per la gloria, la propria e del popolo di cui vestono il giubbetto. E’ ai fantini che la casa editrice Il Leccio ha deciso di dedicare la quinta edizione di FiguriAmoci che tra poco sbarcherà nelle edicole e nelle librerie di Siena e provincia. Il conto alla rovescia è iniziato: tra poco meno di un mese gli appassionati e i collezionisti potranno tornare a scartare i pacchetti, a scambiarsi i doppioni, a cercare le figurine speciali per partecipare al contest interno alla pubblicazione e vincere un premio. Sarà "un viaggio alla scoperta dei fantini più vittoriosi – spiega la casa editrice –, ma anche di coloro che sul tufo sono stati solo dei comprimari. Numerose le foto, anche inedite, e non mancheranno storie, aneddoti, statistiche relative a questa figura del Palio, osannata, quanto, a volte, vituperata". La ricerca delle fotografie è stata minuziosa perché quello del collezionista sia un viaggio nel tempo, alla scoperta o alla riscoperta di tradizioni e costumi che, dalla fine dell’800 ai giorni nostri, si sono trasformati, adattandosi ai cambiamenti sociali. Ecco allora Canapetta e Camillo partecipare entrambi alla cena della prova generale della Torre nel 1974, accanto all’indimenticato Artemio Franchi, o il Gentili portato in trionfo, nella prima immagine conosciuta di questa usanza, dai contradiaoli dell’Onda nel 1969. Anche gli anni ’80 saranno grandi protagonisti della quinta edizione di FiguriAmoci. Per i giovani di oggi, cresciuti in un’era tec, un periodo lontanissimo e raccontato dai grandi, quello del telefono fisso sulla mensola di casa e della caduta del muro di Berlino e del disastro di Chernobyl, del Burghy e dei rullini di foto da portare a sviluppare. Eppure tanto vicino, per chi quattro decenni fa era un ragazzo pronto a credere che tutto fosse possibile. Sì, i rullini da sviluppare: l’album mostrerà anche la trasformazione, concettuale, della foto da Palio che a partire dalla fine degli anni ’70 inizia a diventare un business, di pari passo allo sviluppo delle nuove tecnologie. Un cammino che arriva fino a oggi, un presente pronto a diventare memoria. E il fantino al centro.

A.G.