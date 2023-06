Campus per ragazzi dai 6 ai 13 anni

A Poggibonsi gli impianti del Bernino sono pronti a ospitare il campus estivo per i ragazzi nati dal 2010 al 2017. Il campo di gioco principale accoglierà i partecipanti sia la prossima settimana - dal 12 al 16 giugno - che la successiva, dal 19 al 23. Il gruppo si cimenterà sul rettangolo nelle varie attività, contando sull’apporto di uno staff tecnico qualificato Coni-Figc e sul contributo anche di atleti della prima squadra dell’Us Poggibonsi che partecipa al campionato di serie D. L’organizzazione è a cura infatti sia dell’Upp che che del sodalizio giallorosso di viale Marconi nel quadro dei comuni progetti educativi a beneficio dei giovani del territorio. Ogni iscritto può dedicarsi alle attività per l’intera giornata, oppure, in alternativa, al mattino o al pomeriggio.