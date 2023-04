Campostaggia: Pasqua di regali Giocattoli per la Neonatologia Colombe in tutti gli altri reparti

di Paolo Bartali

Una Pasqua all’insegna dei doni e della riconoscenza all’ospedale valdelsano di Campostaggia. In occasione della festa, sono stati distribuiti giocattoli in Neonatologia e la colomba di Pasqua negli altri reparti. I doni sono stati fatti, rispettivamente, dal Castello di Casole - A Belmond Hotel Toscana - e, tramite la Pastorale della Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, da un celeberrimo marchio dolciario: Bauli. Ma non è tutto. La generosità talvolta non conosce alcun genere di frontiera. Al reparto di Oncologia di Campostaggia, un regalo è arrivato in regalo da una paziente: un bellissimo uovo di cioccolato, destinato al personale dell’Unità operativa diretta dal dottor Angelo Martignetti. Quando sono gli stessi pazienti a rimarcare, anche attraverso un piccolo pensiero in occasione di una ricorrenza, il valore dell’opera compiuta dal personale durante un periodo di degenza o una serie di visite, vuol dire, verrebbe da annotare, che la struttura sanitaria funziona in maniera soddisfacente grazie al lavoro compiuto nel tempo da parte degli addetti O comunque ha raggiunto, agli occhi degli utenti del territorio di riferimento, un livello di efficienza da tenere nella giusta considerazione in occasione di necessarie cure alle quali sottoporsi. Campostaggia è del resto ritenuta una eccellenza della superficie geografica, una Valdelsa "allargata" che dai cinque comuni del nostro circondario in provincia di Siena, ha di fatto ampliato i confini verso una porzione del Fiorentino. Un "dolce" modo per evidenziare il giorno di festa sul calendario, dunque. L’ospedale è luogo di sofferenza, ma anche di riflessione sui valori della vita e sul desiderio di contrastare le avversità che si possono via via incontrare. Ecco allora che il gesto di riconoscenza assume uno spessore ancora più ampio, da parte degli utenti del padiglione, se rapportato al "momento" in cui va in porto il tipo di iniziativa. Una foto dell’équipe valdelsana insieme con i preziosi involucri, è senza dubbio una bella testimonianza che apre le porte alla Pasqua di Resurrezione.