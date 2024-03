Campostaggia in festa. Concerto e visite gratis

Per la Giornata mondiale della Donna venerdì l’ospedale di Campostaggia organizza una serie di iniziative con eventi sanitari e ricreativi. L’appuntamento, come da tradizione, si pone l’obiettivo di promuovere, attraverso un’offerta di prestazione sanitaria gratuita riguardante la sfera audiologica e la prevenzione come elemento fondamentale della salute della donna. Tutto si articolerà in due momenti distinti: la prima parte della mattinata dedicata alle visite gratuite riservate alle donne; la seconda con un breve concerto aperto a tutti. Durante l’esibizione, saranno eseguiti brani di J.S. Bach, Mozart, Schubert, Godard, Saint-Saëns, Cilea, Bizet e Puccini. In programma, dalle ore 8,30 alle 12,30, le visite otoscopiche, per la verifica della pervietà del condotto uditivo, e gli esami audiometrici tonali (Piano 1, ambulatorio 1). Per accedere alla prestazione è necessario prenotarsi chiamando i numeri 0577 994712/994902. Alle 11,30 il concerto presso l’auditorium Carlo Buffi di Campostaggia, al piano -1, con la partecipazione del soprano Giulia Orlandini, Andrea Pammolli al pianoforte/clavicembalo e Franco Vichi al flauto.