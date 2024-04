Campostaggia guarda al futuro. Inaugurata la Centrale operativa

Centrale operativa territoriale di Campostaggia: ieri l’inaugurazione e a breve il via all’operatività della struttura nota con l’acronimo Cot. La zona Valdelsa si dota dunque di un polo organizzativo che ha l’obiettivo di coordinare i servizi del territorio, assicurando una stretta sinergia fra rete di emergenza-urgenza, l’ospedale e i servizi territoriali e domiciliari. La presa in carico della persona viene così gestita tra i servizi e i professionisti nei diversi percorsi assistenziali. Tre stanze riservate agli operatori: un locale per il responsabile con funzioni di coordinamento, uno per le riunioni nel quale potrà operare l’assistente sociale e poi un ampio locale con quattro postazioni che rappresentano il cuore operativo della Cot, frutto di un investimento da fondi Pnrr di circa 270 mila euro. "Non solo un luogo fisico, ma una superficie nella quale offrire risposte alle esigenze della comunità", ha detto Biancamaria Rossi, direttrice della Zona Distretto/Società della Salute Alta Valdelsa, che ha illustrato le funzioni della Cot nell’incontro collegato al taglio del nastro, alla presenza dell’Assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, dei sindaci dei Comuni della Valdelsa (David Bussagli, Alessandro Donati, Andrea Marrucci, Andrea Pieragnoli, Francesco Guarguaglini). Per la Asl Toscana Sud Est:il direttore generale Antonio D’Urso, la direttrice sanitaria Assunta De Luca, la direttrice amministrativa Antonella Valeri. Per l’Assessore regionale, la Cot Alta Valdelsa ha una funzione strategica nell’assicurare una stretta sinergia fra rete di emergenza-urgenza, l’ospedale e i servizi territoriali e domiciliari. I professionisti di Campostaggia lavoreranno in stretto contatto con gli specialisti e i medici di medicina generale per assicurare ai pazienti continuità e appropriatezza delle cure. "La riforma dei servizi sul territorio, che prevede la creazione anche delle Case della Comunità e la rimodulazione degli Ospedali di Comunità, - afferma il direttore Antonio D’Urso - ci consente di delineare una nuova organizzazione in rete. I servizi, i professionisti del sistema sono connessi, integrati e a disposizione della popolazione in strutture di prossimità, pensate per una presa in carico multidisciplinare. Il paziente non dovrà più recarsi da una parte all’altra in cerca di punti di riferimento, ma potrà seguire un percorso assistenziale definito che lo accompagna dall’inizio, a partire dal medico di medicina generale, fino alle dimissioni e al post ricovero". Paolo Bartalini