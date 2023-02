Saranno in vigore per circa tre settimane, le modifiche alla viabilità di servizio nel quartiere Campolungo di Colle, dove sono in corso i lavori per la nuova rotatoria Eurospin in vista del trasferimento del supermercato dalla sede attuale nello spazio ex Linea. L’accesso alle attività commerciali e artigianali dell’area interna non saranno più raggiungibili da Traversa di viale dei Mille, ma da via Marco Polo in corrispondenza della rotatoria di via Casabassa. Nessuna limitazione, invece, per la percorrenza del viale.