Campionati mondiali di massaggio Cinzia Cipriani è la ’maga del viso’

"Anni di studi e di ricerche hanno dato il risultato: ora sono campionessa mondiale di ’Face Massage’". Così Cinzia Cipriani, 49 anni, titolare del Centro Estetico Bellessere situato in Diacceto, nel cuore di Siena.

Dal 7 al 9 luglio è stata in Armenia per partecipare al campionato mondiale, organizzato dall’International Massage Association (Ima): "Eravamo in 180 partecipanti arrivati da tutto il mondo per l’evento – racconta la neocampionessa –. Ci siamo sfidati in sette categorie (face, wellness, sport, freestyle, drenage, thai massage, therapeutic massage). Io ho vinto presentando la mia tecnica di massaggio viso, frutto di anni di studi e ricerche". Cipriani ha infatti alle spalle 25 anni di attività, ma soprattutto di costante aggiornamento professionale: "Per carattere sono intraprendente – spiega –, non mi fermo mai, studio in continuazione. L’insegnante di un corso mi ha proposto di partecipare alla competizione internazionale, quindi ho deciso di accettare la scommessa".

Cinzia ha avuto a disposizione 50 minuti per mostrare a una giuria di esperti provenienti da tutto il mondo la sua abilità.

"Hanno giudicato la tecnica, la manualità, ma anche l’allestimento del lettino, l’esecuzione e perfino la divisa indossata – racconta la professionista –. Ma io ero certa delle mie capacità. Il fatto di aver vinto il primo posto mi ripaga di tutte le fatiche e dei sacrifici fatti in questi anni per imparare quello che so. Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto, ci avevo scommesso così come lo avevano fatto le mie clienti".

E ancora: "In realtà non mi rendo conto del titolo conquistato, perché per carattere non mi sento mai arrivata – continua Cinzia –. So che posso fare di più, non tanto nel massaggio del viso, quanto piuttosto in quello del corpo sul quale da ora intendo concentrarmi".

La campionessa mondiale conclude: "Per me in realtà non cambia nulla, continuo ad andare avanti con il mio lavoro. Ma spero che il titolo porti maggiore prestigio e un maggior numero di clienti al mio negozio. Una cosa è certa: non intendo certamente fermarmi qui, c’è ancora tanto da studiare e da imparare".

Cristina Belvedere