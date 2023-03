Campiglia nel mirino Ancora raid in casa

La ‘banda del pomeriggio’ colpisce ancora. I ladri non hanno smesso di distruggere la serenità dei colligiani. Mercoledì hanno colpito nuovamente l in quel di Campiglia, in via Manetti, ovvero nella zona della frazione nella quale si trovano delle abitazioni di più recente costruzione. I proprietari non erano in casa e i delinquenti sono entrati nell’abitazione nel tardo pomeriggio. Il metodo e il sistema è sempre il medesimo, quasi a far pensare che la banda potrebbe essere la stessa autrice degli altri furti recenti. Le proteste e la paura della popolazione continua a farsi sentire. L’ultimo caso era stato lo scorso 3 marzo, ma in via della Ferriera, alla periferia nord della città bassa. Anche in quel caso era accaduto nel pomeriggio, mentre i proprietari erano ancora fuori casa per lavoro. Continua ad essere massima l’allerta.