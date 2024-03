Campiglia inarrestabile, colpo Buonconvento

Kerigma

4

Sant’Albino

1

AREZZO – Il primo acuto è del Kerigma al 4’ ma Pisano para. Aretini in vantaggio al 23’ con Tiberi su calcio piazzato. Il Sant’Albino reagisce ed al 25’ è già 1-1 con Guarino che sfrutta un perfetto cross di Balsamo, ma subito dopo (27’) Fejazj con un colpo di testa porta il Kerigma sul 2-1. Nella ripresa al 50’ è bravo Pisano ad intervenire su Fejazj, ma al 65’ il portiere senese non può far nulla per evitare il 3-1 di Borri. L’ultima nota di cronaca al 91’, quando ancora Fejazj firma il 4-1 definitivo per la compagine locale.