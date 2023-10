Campi Natalizi a Siena: Attività per Bambini 2023

Attività ludico motorie, ma anche culturali e di aiuto ai compiti. Sono gli obiettivi dei Campi Natalizi 2023 decisi dalla giunta comunale su proposta dell’assessore ai servizi sociali e politiche giovanili Micaela Papi. Saranno allestite attività nei giorni di chiusura delle scuole, a cura dei gestori delle attività estive 2023 per bambini e ragazzi. Ogni ’campo natalizio’ dovrà essere attivato fra il 27 e il 31 dicembre e fra il 2 e il 5 gennaio, per sette giorni e dovrà mettere a disposizione dei bambini, residenti nel Comune di Siena e che frequentano la scuola primaria, laboratori e attività educative, di socializzazione e di animazione, sportive e culturali fra cui anche attività di aiuto ai compiti. "Attività come i campi sono di fondamentale importanza per i bambini perché costituiscono un momento di aggregazione e di socializzazione determinanti per la loro formazione" dichiara l’assessore Papi. Ogni ’campo natalizio’ dovrà avere fra i 5 e i 15 partecipanti, con un minimo di 5 ore giornaliere per il part time e di 8 ore per il full time.