Camper, una crisi da affrontare Previsto incontro a inizio maggio

Carenza delle materie prime, rischio di conseguenze sull’occupazione, prospettive e problemi di un settore dai numeri importanti eppure alle prese con le difficoltà del periodo a livello internazionale. Non una crisi strutturale, situazioni non da addebitare alle singole aziende, però sempre da tenere in stretta considerazione nell’ottica della tutela dei posti di lavoro. Questioni che interessano da vicino il mondo del camper, con il suo migliaio di addetti negli stabilimenti della Valdelsa in un’area ampia, compresa tra i territori comunali di Poggibonsi, Colle, San Gimignano e Barberino Tavarnelle. Per esaminare e approfondire il quadro attuale nel comparto del plein air, le organizzazioni sindacali hanno convocato un attivo unitario dei delegati. Interessate le rappresentanze sia del comparto che realizza direttamente i veicoli ricreazionali, sia delle numerose realtà produttive di diverse proporzioni all’interno del circondario. Ambienti che costituiscono, in poche parole semplici, l’indotto del settore. Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm hanno organizzato l’iniziativa per il 2 maggio a partire dalle 9,30 al Politeama di Poggibonsi, in piazza Fratelli Rosselli. Nell’arco della mattinata, fino alle 13,30, si confronteranno gli esponenti delle differenti sigle con l’intento di approfondire la situazione e di individuare soluzioni per rendere meno nebuloso lo scenario e soprattutto per salvaguardare l’occupazione del personale in forza alle imprese valdelsane e ai rispettivi marchi. Ad aprire i lavori, in un appuntamento fissato proprio all’indomani della festa del 1 maggio, sarà Iuri Campofiloni, responsabile della camperistica per Fiom Cgil Toscana. Quindi il saluto Davide Materazzi, esponente di Uilm, e a seguire gli interventi dei delegati delle Rappresentanze sindacali unitarie. Le conclusioni sono invece affidate a Giuseppe Cesarano, coordinatore della camperistica di Fim Cisl regionale.

Paolo Bartalini