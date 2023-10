Camper, c’è la svolta. Sì a ‘Qualità dell’aria’

"Grande soddisfazione per il sì della Camera dei Deputati al DL ‘Qualità dell’aria‘. Un significativo passo avanti nell’ambito del turismo all’aria aperta". È l’associazione produttori camper e caravan, presieduta dall’imprenditore di San Gimignano Simone Niccolai, a manifestare apprezzamento per il dl che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo con una dotazione di 32.870.000 euro per il 2023. Risorse destinate al finanziamento di progetti e iniziative proposti dai Comuni italiani per la creazione e la riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici. Se anche il Senato approverà il DL, il Ministero del Turismo pubblicherà un apposito bando destinato ai Comuni. Di "risposta concreta a uno dei segmenti in costante crescita del settore", parla il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè. L’Associazione Produttori Camper accoglie dal canto proprio con favore questa iniziativa che permetterà di promuovere la destagionalizzazione e premiare anche le mete cosiddette minori, ricordando che il turismo itinerante in camper consente di sviluppare l’economia di territori anche lontani dal turismo di massa."Vorremmo ringraziare il Ministro Santanchè per aver dato seguito agli impegni presi durante l’inaugurazione del Salone del Camper - afferma Niccolai - e in più questo stanziamento rappresenta una occasione preziosa per i Comuni decisi ad attrezzarsi per accogliere i turisti itineranti tutto l’anno". Un’ottima opportunità per l’Associazione, impegnata a collaborare con il governo, i comuni e le istituzioni per promuovere un turismo all’aria aperta sostenibile. Infine Francesco Michelotti, deputato eletto nel territorio valdelsano ha a sua volta sottolineato l’importanza della iniziativa: "Una approvazione - conclude Michelotti - che apre nuove prospettive per il settore".